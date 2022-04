Cinque giornate al termine, il Napoli a Empoli, al di là della matematica, non gioca per lo scudetto. Gioca soprattutto per chiudere in maniera dignitosa e adeguata una stagione che, al netto dei rimpianti, consegnerà una qualificazione Champions che mancava da due anni. Spalletti si accontenta? Forse no, ma accetta il verdetto del campo e prova a guardare avanti. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno