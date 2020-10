Nuovo giro di tamponi in arrivo per il Napoli, che domani scende in campo per il rientro in campionato dopo la brutta sconfitta in Europa League di giovedì. C’è attesa soprattutto per Zielinski ed Elmas, che dopo 20 giorni si spera si negativizzino. Prima l’esito dei test nel pomeriggio, poi la partenza per Benevento. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.