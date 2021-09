CdM – Ospina atterrerà a Parigi intorno alle 14 di venerdì, poi volerà verso Napoli

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del ritorno in Italia del portiere del Napoli, David Ospina, in vista della sfida Napoli-Juventus di sabato allo stadio Maradona: “Il colombiano arriverà a Napoli nel pomeriggio di venerdì, quindi a 24 ore dalla gara. Dovrà smaltire il fuso orario, la stanchezza ma è abituato a lunghi viaggi internazionali. Non è il massimo della vita giocare quattro partite in nove giorni ma, visto il rischio concreto che non ce la facesse in tempo per la sfida contro la Juventus, Spalletti può tirare un sospiro di sollievo. Ci sarà un charter organizzato in collaborazione con la federazione colombiana che porterà dopo la partita di Barranquilla. Il volo privato sbarcherà a Parigi intorno alle 14, poi Ospina potrà volare verso Napoli”.