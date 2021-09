CdM – Ospina, Koulibaly e Osimhen faranno il tampone anche a Leicester

Ormai non ci sono più dubbi: per la trasferta di Leicester di domani sera per il debutto in Europa League (domani ore 21, Sky e Dazn) ci saranno anche Ospina, Koulibaly e Osimhen. I tre azzurri provengono da paesi nella “black list” del governo inglese, che richiederebbero una quarantena di 10 giorni prima dell’ingresso nel paese. Tuttavia, il governo britannico ha concesso una deroga agli sportivi professionisti, che riguarda anche i calciatori e nella fattispecie quelli del Napoli. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, i tre azzurri partiranno regolarmente con la squadra, poi saranno subito sottoposti a tampone. Basterà questo per consentirgli di essere al seguito della squadra e poter essere impiegati in partita.