Problemi per Allegri in vista del match contro il Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico dovrà fare a meno di alcune pedine fondamentali, che sono tornati o che torneranno nelle prossime ore dalle gare con le Nazionali. Il tecnico lascerà verosimilmente a casa Dybala, oltre ai sudamericani Cuadrado, Bentancur, Alex Sandro e Danilo, anche in vista dell’esordio in Champions League contro il Malmo.