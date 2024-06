CdS – Copa Amercia, solo affaticamento per Mathias Olivera

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Mathias Olivera, terzino del Napoli infortunatosi con l’Uruguay: “L’esordio dell’Uruguay in Coppa America con Panama (3-1), giocata nella notte italiana tra ieri e domenica, ha prodotto notizie per il Napoli e per le valutazioni tattiche di Antonio Conte. Mathias Olivera, terzino sinistro di ruolo, è stato schierato marcatore centrale sinistro della linea a quattro dal Loco Bielsa; la seconda, invece, è che Olivera ha chiesto il cambio al quindicesimo del secondo tempo per un problema muscolare. Per la cronaca: secondo quando raccontato dai media uruguaiani al seguito della Celeste, il giocatore del Napoli avrebbe chiesto il cambio esclusivamente per una forma precauzionale e dunque la natura del risentimento dovrebbe essere piuttosto blanda, ovvero un banale affaticamento”.