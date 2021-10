Il Corriere dello Sport parla della situazione in casa Fiorentina prima del match di Serie A contro il Napoli e in particolar modo si sofferma su uno dei protagonisti del match vinto dai Viola nello scorso turno, ovvero Bartolomew Dragowski. Il polacco classe 97′ vuole vendetta dopo che, lo scorso anno, il Napoli rifilò un netto 6-0 ai gigliati. Il 6-0 è anche il passivo più grande mai subito da Dragowski in carriera e non vede l’ora di poter riscattare quella brutta prestazione.