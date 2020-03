CdS – Gattuso attento anche in quarantena: segue i giocatori su Skype

Uno schema ben preciso, nonostante la sosta forzata dovuta all’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gennaro Gattuso sta seguendo da lontano i propri giocatori con Skype, per non fargli abbassare la tensione in attesa di conoscere la data di ripresa degli allenamenti, ma come si suddivide la giornata degli azzurri in quarantena?

Allenamento: una seduta obbligatoria e una, volendo, nel pomeriggio. 100 minuti circa di allenamento, come segnava il timer di Gattuso in quel di Castelvolturno

Alimentazione – Uno schema di alimentazione ben preciso, composto da cinque pasti – colazione, pranzo e cena con in mezzo due spuntini – cercando di non alterare le abitudini degli atleti e per adeguare l’apporto calorico. Variare anche per rinforzare il sistema immunitario: patate dolci, zucca, funghi, carni bianche, uova, té nero, yogurt, pesce, soprattutto salmone che contiene vitamina D, chiaramente frutta ma anche miele, ch’è di aiuto alle vie respiratorie.