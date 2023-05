CdS – Il Napoli ha offerto un biennale da 10 mln a Luis Enrique: Reina nel suo staff

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe offerto un beinnale a Luis Enrique, ex allenatore di Roma e Barcellona ed attualmente svincolato: “Entra nel vivo la ricerca del sostituto di Spalletti. In pole position c’è Luis Enrique, fermo dopo la fine della sua avventura come ct della Spagna. De Laurentiis ha offerto all’ex tecnico di Roma e Barcellona un biennale da 10 milioni con la spinta delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Tra l’altro, nel suo staff potrebbe anche accomodarsi Pepe Reina, d’accordo con il Villarreal per giocare ancora un anno. D’accordo sulla parola, come ha dichiarato lui stesso: Pepe si sente ancora un giocatore, un portiere e non ancora un preparatore dei portieri o un collaboratore tecnico. Ma i meccanismi sono partiti: e riflette proprio come Lucho”.