CdS – Inter su Insigne, il capitano del Napoli cerca il gol su azione contro i nerazzurri

In tanti hanno accostato l’Inter nel futuro di Lorenzo Insigne, e secondo “Il Corriere dello Sport” qualcosa di vero c’è stato. Una tentazione per Marotta la scorsa estate, poi dissolta dopo l’arrivo di Correa. Ma a partire da febbraio il capitano del Napoli tornerà a sedurre i nerazzurri con la possibilità di prenderlo a zero in estate. L’attaccante cerca il gol su azione ormai da 194 giorni. L’ultimo è arrivato nella parttia contro l’Udinese, ma poi è andato a sbattere contro una sorta di “crisetta” d’identità mai così pronunciata. Per il capitano del Napoli il gol è arrivato solo da calcio di rigore, almeno per quanto riguarda il campionato.