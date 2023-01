CdS – Inter-Napoli, Ndombele in vantaggio su Anguissa

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma sul ballottaggio tra Anguissa e Ndombele, con il francese in vantaggio per scendere in campo da titolare in Inter-Napoli:

“Ndombele è parso piuttosto brillante al culmine dell’intero percorso di preparazione svolto insieme con il resto dei giocatori non impegnati in Qatar, e così, sebbene la rifinitura in programma oggi in sede potrà di certo raccontare qualche indicazione più verosimile, è possibile che domani tocchi a lui completare il tris di centrocampo insieme con Lobotka e Zielinski. Il primo testa a testa, insomma, è servito: Ndombele in vantaggio su Anguissa”.