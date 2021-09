CdS – Italia, stasera con un risultato utile contro la Svizzera sarà record di sempre

Come si legge sul Corriere dello Sport, Se questa sera contro la Svizzera (ore 20,45 Rai1) l’Italia di Roberto Mancini non perde a Basilea, supererà il Brasile nella classifica delle gare utili consecutive: sarebbero 36 contro 35. Un record mondiale alla portata degli azzurri. Va chiarito, come spiega il quotidiano, che alcuni conteggiano per i brasiliani una partita contro la Romania: tuttavia, questa essendo una nazionale B non è riconosciuta e non rientra nel conteggio. All’Italia, quindi, basterà centrare l’ennesimo risultato utile per entrare ancora nella storia.