La prossima stagione potrebbe vedere il Napoli ripartire senza diversi pilastri, come Insigne che è già ufficialmente del Toronto. Come scrive Il Corriere dello Sport gli azzurri potrebbero iniziare la nuova stagione senza alcuni dei pilastri degli ultimi campionati: Insigne è già praticamente sul volo per il Canada, Fabian Ruiz potrebbe prenderne uno per la Spagna. Koulibaly resta un grande interrogativo, così come Osimhen, che ha tanti estimatori dalla Premier League.