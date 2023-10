CdS – La moviola di Napoli-Milan, il secondo giallo a Natan è fiscale e plateale: ma ci può stare

Il Corriere dello Sport ha analizzato la direzione di gara di Daniele Orsato, arbitro di Napoli-Milan: “Partita tenuta da Orsato, forse troppo plateale nelle sue decisioni (vedi rosso per Natan). Orsato un po’ in affanno nella ripresa, ma esperienza e carisma a volte suppliscono e bastano. Il doppio giallo nel finale resta l’unico episodio da moviola discutibile. In ritardo l’intervento di Natan su Romero che porta al secondo giallo (ok il primo): ammonizione fiscale e plateale, non c’è né irruenza né negligenza, ma non inventato”.