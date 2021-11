Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell’attaccante azzurro Lorenzo Insigne e del suo agente Pisacane: “In questo periodo Pisacane è in America per questioni di lavoro. Questioni che per il momento non sembrano riguardare troppo da vicino Insigne: l’ipotesi Mls potrebbe prendere quota soltanto se non rinnoverà o se non troverà una soluzione gradita in Italia o in Europa.