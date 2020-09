CdS – Luperto in uscita, Crotone e Genoa sul centrale

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al mercato in azzurro. La forte esigenza per le casse del Napoli è quella di vendere, lasciare andare nomi per sfoltire la rosa, nomi che di fatto non rientrano nel progetto di Rino Gattuso e nomi che piacciono ad altri club.

Il quotidiano sportivo si sofferma su Sebastiano Luperto, in particolar modo, sulla sua cessione. Il difensore azzurro, classe 1996, attualmente è nel mirino del Genoa e del Crotone. La squadra ligure e la neo promossa in Serie A, si contendono il talentuoso numero 13 in azzurro. Si attendono successivi sviluppi di mercato. Di seguito, si riportano le parole del Corriere dello Sport: “Il Crotone vorrebbe Luperto, che però piace anche al Genoa, e chissà che non se ne parli oggi, al San Paolo”.