CdS – Manolas, un mal di stomaco per i maliziosi collegato all’Olympiacos

Il Corriere dello Sport scrive a proposito del difensore azzurro Kostas Manolas che finora ha totalizzato solo quattro presenze in campionato: “Dalla squadra si è fisicamente «staccato» il 21 ottobre, contro il Legia Varsavia (stiramento al gluteo) e poi dopo s’è imbattuto in un mal di stomaco che i maliziosi collegano all’Olympiacos e alla possibilità di tornare in Patria tra un mese, con il mercato di gennaio, quando il Napoli entrerà in un tour de force ancora più opprimente di quello attuale”.