CdS – Napoli, Cheddira e Caprile non arriveranno in questa sessione di mercato

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Walid Cheddira ed Elia Caprile, attaccante e portiere del Bari, non arriveranno al Napoli in questa sessione di mercato: “Il doppio affare Cheddira-Caprile al Napoli non si farà in questa sessione di calciomercato. Alla base non c’è un problema tra società, piuttosto una questione legata alle prospettive che i due calciatori preferiscono valutare in ottica futura: al momento. Entrambi vogliono giocare e crescere e per adesso Bari rappresenta ciò che cercano poi tra qualche mese si faranno le opportune valutazioni”.