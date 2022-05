CdS – Napoli, Giuntoli nel mirino di un altro club italiano

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è nel mirino del Genoa.

Il club ligure, matematicamente retrocesso in Serie B dopo la sconfitta subita in casa del Napoli, deve ripartire da zero e riprogrammare la prossima stagione. Tra i nomi nuovi che spiccano, c’è anche quello di Giuntoli per ripartire anche sul piano dirigenziale.

Il ds del Napoli ha ancora due anni di contratto con la squadra partenopea, chissà se sarà disposto ad affrontare una nuova avventura.