Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa tra il Napoli ed il Getafe per il terzino sinistro Mathias Olivera rischia di saltare. Il club spagnolo, infatti, per l’uruguagio chiede i 20 milioni di euro della clausola ed il Napoli non ha intenzione di sborsarli. Per questo motivo, gli azzurri stanno sondando altri profili, soprattutto quelli di Fabiano Parisi dell’Empoli e Owen Wijndal dell’AZ Alkmaar.