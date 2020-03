CdS – Napoli, seguito Barisic dei Rangers

E’ da tempo, ormai, che al Napoli servirebbe un terzino sinistro, vista la costante indisponibilità di Ghoulam, che soltanto adesso – pare – sta recuperando dall’infortunio. Il solo Mario Rui non basta, così se dovessero arrivare ancora risposte negative dall’algerino ecco che il Napoli potrebbe fiondarsi su un profilo che attualmente gioca in Scozia.

PIACE A RINO – L’ultimo nome per la difesa porta a Bjorna Barisic, terzino sinistro di proprietà dei Rangers, che tanto bene sta figurando sia in campionato che in Europa League. Il classe ’92 piace in prima persona a Gattuso, sempre attento alle vicende degli scozzesi poiché ci ha giocato in carriera. Una pista, dunque, da non escludere in vista della prossima estate. A riportarlo è il Corriere dello Sport.