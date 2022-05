CdS – Osimhen, nessun club disposto ad offrire i 110 mln richiesti: nigeriano verso la permanenza

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen è sempre più vicino alla permanenza in azzurro: “Hanno chiesto info lo United e l’Arsenal, e a gennaio il Newcastle arrivò finanche a offrire 100 milioni per la coppia Victor-Fabian. La proposta però fu rispedita al mittente e anzi De Laurentiis ha fissato a 110 milioni di euro il prezzo di partenza del solo Osimhen. Il club, insomma, resta in attesa e per il momento esclude che i corteggiatori interessati abbiano recapitato proposte interessanti. E pian piano il tempo passa: l’8 luglio non è vicino, per carità, ma neanche poi così lontano”.