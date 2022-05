CdS – Pericolo asta per Osimhen, il Napoli si cautela

Il mercato del Napoli ruota tutto attorno a Victor Osimhen. Che piace a molti club di Premier League, e che al giusto prezzo (110 milioni di euro) potrebbe anche partire in direzione Newcastle, Manchester o Londra (sponda Arsenal). È dunque logico – sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport -che il club azzurro cominci a considerare tutte le alternative che il mercato ha da offrire: tra queste c’è sicuramente Gianluca Scamacca, uno dei nomi preferiti di Giuntoli e De Laurentiis, che tengono il centravanti neroverde in grande considerazione, pur consapevoli che il Sassuolo non ha alcuna intenzione di cedere al ribasso.

Gli altri nomi sul taccuino della dirigenza sono quelli di Haller e Terrier, ma attenzione anche all’ipotesi Belotti, che oggi sarà avversario dei ragazzi di Spalletti: il futuro del Gallo è ancora tutto da scrivere, e non è escluso che con i giusti incastri possa trasformarsi in una grande opportunità di mercato per il Napoli.