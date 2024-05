CdS – Prima ‘Sarò con te’, i calciatori azzurri inizialmente non dovevano essere presenti

Il Corriere dello Sport ha riportato un retroscena sulla presenza dei calciatori del Napoli all’anteprima del docu-film sullo scudetto “Sarò con te”: “C’è stato un backstage un po’ thrilling e a tratti romanzesco: la squadra inizialmente non avrebbe dovuto partecipare. E così è stato fino a mercoledì. Ma che senso avrebbe avuto l’anteprima del film senza i protagonisti? Ci pensa anche Spalletti: e così il signor ct della Nazionale, una volta appreso dell’assenza dei giocatori, da membro e leader del gruppo decide di non intervenire. E non per uno sgarbo: o tutti o nessuno, è l’anima di una squadra vera. I giocatori, però, hanno voglia di esserci. Vogliono godere di questa pellicola che, come sottolinea il regista, è destinata a restare nella storia di Napoli. È la loro serata. E prima dell’allenamento esprimono il desiderio comune: esaudito, andiamo, lo spettacolo comincia. Con Spalletti, certo: quando lo avvertono del cambio di programma, cioè della presenza della squadra, parte dalla Toscana e torna in città”.