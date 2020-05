CdS – Rinnovo Zielinski, ADL ha provveduto a rivedere l’ingaggio: le ultime

Il Napoli discute il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski, in scadenza per l’estate 2021. La trattativa sembra a buon punto con ingaggio top e una super clausola di 100 milioni che blinda il centrocampista con il club azzurro. Oggetto di discussione rimane la durata di contratto. La società azzurra vorrebbe tenerlo all’ombra del Vesuvio fino al 2025, mentre l’entourage si vorrebbe spingere sino a un anno prima. Secondo l’edizione de Il Corriere dello Sport, il polacco potrebbe firmare per quattro anni con un opzione per il quinto.

“De Laurentiis, chiaramente, ha provveduto a rivedere l’ingaggio, con un consistente aumento, che porterà il polacco a ritrovarsi, all’inizio, due milioni e cinquecentomila euro annui. Poi, come procedura, «ritocchini» annuali, per condurlo alla soglia dei tre milioni di euro e persino oltre. Per blindare il suo centrocampista multiuso, la tentazione della clausola è invitante: il Napoli propende per una «amorevole gabbia» da cento milioni di euro o già di lì ed è questo l’argomento più complesso”.