CdS – Roma, il baby Calafiori diventa un caso: è stato offerto alla Juventus, il costo è di 4-5 mln

Un baby conteso. Il futuro di Riccardo Calafiori, terzino sinistro classe 2002 della Primavera, sta diventando un caso per la Roma. Il procuratore, che è Mino Raiola, lo sta offrendo a molte squadre importanti, tra cui Juventus e Paris Saint-Germain. Ma Morgan De Sanctis, che sta gestendo la situazione in qualità di responsabile del settore giovanile, non ha intenzione di riattivare con lo stesso interlocutore il meccanismo che portò al maxi rinnovo di Luca Pellegrini, anche lui guarda caso terzino sinistro, oggi di proprietà della Juventus.

La Roma, dopo l’addio di Monchi, ha stabilito un tetto salariale di 70.000 euro per i giovani del vivaio e a questo principio per il momento non intende derogare, anche se considera Calafiori uno dei prospetti più interessanti. Quindi ha chiesto a Raiola, che punta a un contratto più ricco, di portare un’offerta degna del valore del ragazzo, intorno ai 4-5 milioni, per venderlo. Se l’offerta non dovesse arrivare, Calafiori rimarrebbe a Trigoria. O verrebbe ceduto in prestito perché maturi in una squadra che possa valorizzarlo. Il suo contratto scade nel 2022 e lascia un altro anno di tempo alla Roma per gestirne il futuro.

Fonte: CorrieredelloSport.it