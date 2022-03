CdS – Verona-Napoli, Insigne vuole esserci

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli e in particolar modo a Insigne, in dubbio per la sfida contro il Verona: “Come sempre, sarà probabilmente la notte a svelare il mistero e a costringere Spalletti a rifugiarsi nelle valutazioni su un Napoli senza macchia, senza paura e pure libero da cattivi pensieri: Insigne è un fattore, e lo diventa come nella mezz’ora finale dell’Olimpico con la Lazio, ma ha bisogno di ricevere dal fisico e dal cervello gli impulsi indispensabili per restare se stesso. E la risposta, leggendosi dentro, stamani potrà arrivare direttamente da un capitano, che da una delle dieci sfide decisive per ritagliarsi un posto nella Storia non vorrà sottrarsi”.