CdS – Via libera ai test seriologici nella Fase 3: saranno più veloci ed economici

Una novità dal punto di vista medico, che si punterà ad aumentare la frequenza de test seriologici anche da parte della Lega che, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sta valutando di fornire dei kit che valutano le gocce di sangue e danno l’esito in 8 minuti. Un kit che potrebbe essere usato per testare le persone anche al di fuori del gruppo squadra. Le linee guida sono sempre le stesse: quarantena di due settimane non sono per il positivo, ma anche per chi ha avuto contatti con esso. L’unica speranza, come riporta il quotidiano, è quello che si abbassi la curva epidemiologica, in modo da avere termini sempre meno vincolanti. Ma la risposta la darà il Comitato tecnico-scientifico del Foverno, che attende un documenta da domani.