CdS – Younes ha rifiutato Parma e Torino: vuole essere ceduto a titolo definitivo

Valigia pronta per Amin Younes, che però non vorrebbe lasciare Napoli solo in prestito ma si auspica una cessione definitiva per dare continuità alla sua carriera. Queste le ultime sul futuro dell’ex Ajax diffuse dall’edizione odierna del Corrier dello Sport, che spiega come il classe ’93 non sia stato convinto dalle proposte di Parma e Torino: lo vorrebbero in prestito, mentre lui aspira alla cessione a titolo definitivo. Il calciatore preferirebbe la Bundesliga, ma apre avere possibili acquirenti anche in Turchia.