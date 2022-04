CdS – Zanoli ha convinto Spalletti: giocherà anche contro la Fiorentina

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli e alla possibile formazione che verrà schierata contro la Fiorentina. Senza Di Lorenzo e con Malcuit non ancora in condizione, dovrebbe essere nuovamente il giovane Zanoli a prendersi un posto nell’undici titolare degli azzurri. I 90 minuti contro l’Atalanta sono stati convincenti, ignorando il curriculum di chi aveva di fronte (come Zappacosta o Boga) e giocando il suo calcio in maniera ottima. Spalletti ha fiducia nel suo giovane e anche contro la Fiorentina sarà uno dei protagonisti da tener d’occhio.