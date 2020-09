“Il Tottenham è interessato ad Arkadiusz Milik, è un’ipotesi, ma per il momento resta tale: non si registrano clamorosi passi avanti”. Come analizzato da Niccolò Ceccarini ai microfoni di Radio Goal, trasmissione di ‘Kiss Kiss Napoli’, emittente radiofonica ufficiale della società campana, “manca una settimana alla fine del mercato e bisogna stringere, eppure per adesso non c’è ancora l’accordo con gli Spurs. Se devo sbilanciarmi, dico lo stesso che vedo il polacco in Premier League”.