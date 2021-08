Ceccarini: “Spalletti valore aggiunto, è lui il grande acquisto del Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Nicolò Ceccarini, giornalista: “Si sapeva fin dall’inizio che sarebbe stato un mercato con uscite per avere entrate, ma non essendo usciti Koulibaly, Fabian Ruiz o Insigne non è arrivato nulla. Il mercato del Napoli era prevedibile ma non fare mercato non significa che la squadra non sia forte. Se ci fosse stata la possibilità di prendere Emerson Palmieri il Napoli sarebbe stato da Scudetto ma è forte anche ora. Spalletti è motivatissimo ed è il valore aggiunto, lui è il grande acquisto. Poi so che Giuntoli sta lavorando a più non posso per prendere un centrocampista last minute, che secondo me arriverebbe. Amrabat? Al Napoli piace molto, giocatore forte che gli azzurri stavano prendendo prima che la Fiorentina forzasse la sua offerta. Il problema è che la Fiorentina non lo dà in prestito con diritto ma con obbligo, la trattativa è ferma ma il Napoli non è solo su di lui, si guarda anche a Youssouf. Per me il centrocampista arriverà, in attesa del recupero di Demme. Molto più difficile che possa arrivare un esterno a sinistra, al di là di una possibile occasione o un caso clamoroso. Colpi a sorpresa? Questo è un mercato estremamente complicato e imprevedibile, si chiude una porta e si apre un portone. Per esempio la situazione di Ronaldo: pensavo non potesse essere in discussione, invece potrebbe anche andare al Manchester City e chi l’avrebbe detto. La Juventus nel caso vorrebbe Gabriel Jesus ma Guardiola non sarebbe favorevole a un’operazione del genere. Il telefono brucerà in mano negli ultimi 3 giorni, anche perché poi per 4 mesi non puoi fare nulla”.