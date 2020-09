Cerchione a Radio Crc: “Nessuna multa a Milik per la pubblicità al suo ristorante”

Luca Cerchione conduttore e produttore di “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su Radio Crc dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, ha rivelato alcuni retroscena sul caso Milik-Napoli. “Si è detto che uno dei motivi per i quali Milik ha temporeggiato prima di dire sì alla Roma riguardasse una multa inflitta dal Napoli per la pubblicità che Milik ha fatto per il suo ristorante senza l’autorizzazione della dirigenza. Parlando con i legali del Napoli, ci risulta che gli avvocati azzurri non hanno mai aperto un procedimento nei confronti di Milik per quella questione. Tra Milik e il Napoli sta andando avanti un braccio di ferro che rischia di danneggiare soprattutto l’attaccante. Una situazione inspiegabile a pochi mesi dall’Europeo”.