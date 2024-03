Challenger di Napoli, vince Passaro. Che spreco per Brancaccio, domani i big

Prima giornata con tanto sole e un bellissimo clima alla Tennis Napoli Cup, Challenger 125 che si tiene in questi giorni nel capoluogo partenopeo.

In attesa dei Big (Fognini e Nardi oggi si sono solo allenati) quest’oggi si sono completati le qualificazioni e si sono disputati i match del primo turno.

Tanti ritiri nelle qualificazioni e l’ultimo italiano a ottenere il pass (sempre con ritiro) è il giovane Samuel Vincent Ruggeri, vincitore per il ritiro dell’avversario. Non si qualifica invece Giannessi, out per ritiro.

Una vittoria e una sconfitta per gli azzurri nel tabellone principale. Vince un bel match il giovane talento Francesco Passaro, bravo a battere in rimonta l’ungherese Piros, numero 108 delle classifiche mondiali. Situazione opposta invece per Brancaccio che spreca addirittura sette match point prima di cedere al francese Herbert che chiude poi 6 a 0 al terzo set.

Domani in campo i big, Fognini, Nardi e Travaglia.