Il Bayern conquista l’ennesima vittoria e finisce da imbattuto il girone C di Champions League. Bastano due reti, una per tempo, ai tedeschi per avere la meglio per 2-0 di un’Inter che non riesce mai veramente ad impensierire il dominio bavarese. Inter che comunque strappa il pass per gli ottavi ed attende il sorteggio per sapere il suo prossimo avversario.