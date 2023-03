Champions, ecco quando e dove vedere i sorteggi dei quarti di finale

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League si svolgerà alla Casa del Calcio Europeo di Nyon in Svizzera venerdì 17 marzo alle ore 12:00 e sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com. Inoltre, l’evento sarà trasmesso in chiaro su Canale 20 di Mediaset e sarà seguito in diretta anche su Sky e in streaming su NOW ed anche su Prime Video. In tale occasione sarà definito anche il tabellone per le semifinali (abbinando i quarti di finale) e fino alla finale.

Al sorteggio partecipano le otto vincitrici degli ottavi di finale:

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Man City (ENG)

Milan (ITA)

Real Madrid (ESP)

Napoli (ITA)