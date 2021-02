Terminano i primi tempi in Champions League. Il Porto è in vantaggio 1-0 contro la Juventus grazie alla rete di Taremi, che ha sfruttato un regalo di Rodrigo Bentancur nell’area di rigore bianconera. Molto male la squadra di Pirlo in fase offensiva, mai pericolosa. In vantaggio anche il Borussia Dortmund in casa del Siviglia per 1-3: Dahoud e una doppietta di un meraviglioso Haaland hanno rimontato l’iniziale 1-0 di Suso.