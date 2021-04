Champions, i risultati: City e Real in semifinale, ecco il quadro completo

Terminano anche le partite del mercoledì dei quarti di finale di Champions League. Vittoria a domicilio del Manchester City al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund per 1-2, grazie alle reti di Mahrez e Foden che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del diciottenne Bellingham. Un replay della gara d’andata, con Guardiola che giocherà la semifinale contro il Paris Saint-Germain.

Nell’altra partita, a nulla è valso lo sforzo del Liverpool dal 1′ fino alla fine per cercare di ribaltare il 3-1 che il Real Madrid gli ha imposto all’andata. Buona partita in fase difensiva dei ragazzi di Zidane, che non hanno concesso profondità a Mané, Firmino e Salah. Uno 0-0 che catapulta il Real in semifinale contro il Chelsea.

Le semifinali

PSG-Manchester City

Real Madrid-Chelsea