Champions, i risultati della serata: il Bayern batte il Barcellona. Crollo dell’Atletico e del Porto

Vittoria di piramidale importanza per il Liverpool, che batte l’Ajax quasi all’ultimo respiro: finisce 2-1 con rete decisiva firmata da Matip all’89’. Il Bayern Monaco si conferma bestia nera del Barcellona e rovina il ritorno in Germania del grande ex, Robert Lewandowski: l’uno-due nella ripresa permette agli uomini di Nagelsmann di staccare la squadra di Xavi, raggiunta in classifica dall’Inter. Nel Gruppo B tracollo interno del Porto, sconfitto 4-0 dal Bruges; perde anche l’Atletico, il Bayer Leverkusen vince 2-0. Seconda battuta d’arresto per il Marsiglia di Tudor, che cede in casa all’Eintracht.

Bayern-Barcellona 2-0: 50′ Hernandez, 54′ Sané

Porto-Bruges 0-4: 16′ rig. Jutglà, 47′ Sowah, 52′ Skov Olsen, 89′ Nusa

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-0: 84′ Andrich, 87′ Diaby

Liverpool-Ajax 2-1: 17′ Salah, 27′ Kudus (A), 89′ Matip

Marsiglia-Eintracht 0-1: 43′ Lindstrom

Giocate alle 18.45

Plzen-Inter 0-2: 20′ Dzeko, 71′ Dumfries

Sporting-Tottenham 2-0: 90′ Paulinho, 93′ Arthur Gomes