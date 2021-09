Champions, i risultati: vince la Juventus, debacle del Barcellona

Termina definitivamente la 2^ giornata di Champions League. Sono arrivate due vittorie per le italiane in questo mercoledì. L’Atalanta nel pomeriggio ha battuto lo Young Boys per 1-0 grazie a gol di Matteo Pessina. In serata, invece, la vittoria della Juventus contro il Chelsea campione in carica sempre per 1-0, con Federico Chiesa decisivo. Debacle del Barcellona a Lisbona. Ecco tutti i risultati:

ATALANTA-YOUNG BOYS 1-0 (giocata alle 18.45) 1-0 – 68′ Pessina

ZENIT-MALMO (giocata alle 18.45) 4-0 – 9′ Claudinho, 49′ Kuzyaev, 80′ Sutormin, 90’+4 Wendel

BAYERN-DINAMO KIEV 5-0 – 12′ rig. e 27′ Lewandowski, 68′ Gnabry, 74′ Sané, 87′ Choupo-Moting

BENFICA-BARCELLONA 3-0 – 3′ e 79′ rig. Nunez, 69′ Rafa Silva

MANCHESTER UNITED-VILLARREAL 2-1 – 53′ Alcacer (V), 60′ Alex Telles (M), 90’+5 Cristiano Ronaldo (M)

SALISBURGO-LILLE 2-1 – 31′ rig. e 53′ rig. Adeyemi (S), 62′ Burak Yilmaz (L)

WOLFSBURG-SIVIGLIA 1-1 – 48′ Steffen (W), 87′ Rakitic rig. (S)

JUVENTUS-CHELSEA 1-0 – 46′ Chiesa