Champions, il Benfica passa in 10. Il PSV retrocede in Europa League

Sono terminati i tre incontri di Champions League di oggi, validi per il ritorno dei playoff. Ad Eindhoven finisce 0-0 tra Psv e Benfica, dopo il 2-1 dell’andata a qualificarsi ai gironi sono i lusitani, in dieci per un’ora di gioco. Al Ludogorets non è bastato il 2-1 per avere la meglio sul Malmo, forte del 2-0 dell’andata. Finisce 2-3, invece, Ferencvaros-Young Boys con il gol vittoria per gli svizzeri di Mambimbi al 93′ minuto. Il Benfica sarà in terza fascia ai sorteggi (in programma giovedì), mentre Young Boys e Malmoe saranno in quarta.

Ferencvaros-Young Boys 2-3 (and. 1-2) – (5′ Zesiger (Y), 18′ Wingo (F), 27′ Mmaee (F), 56′ Fassnacht (Y), 90+3′ Mambimbi (Y))

Ludogorets-Malmoe 2-1 (and. 0-2) – (10′ Nedyalkov (L), 42′ Birmancevic (M), 60′ rig. Sotiriou (L))