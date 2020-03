Champions League femminile, la finale 2022 all’Allianz Stadium

La finale della Champions League femminile 2002 si disputera’ a Torino, all’Allianz Stadium. Lo ha deciso l’Uefa nel corso del congresso ad Amsterdam. “E’ una grande soddisfazione per il lavoro di politica internazionale che insieme a Andrea Agnelli ed Evelina Christillin stiamo facendo per l’Italia ma anche e soprattutto per il calcio europeo” ha detto all’Italpress il vicepresidente dell’Uefa Michele Uva. “La finale a Torino sara’ un’altra grande occasione per promuovere uno dei movimenti sportivi, il calcio femminile, piu’ importanti e in crescita nel mondo” le parole di Uva. “La candidatura proposta dalla FIGC, insieme a Juventus e Citta’ di Torino, d’intesa con il Governo, ha nel piano di sviluppo di questa disciplina il suo punto di forza. Il Mondiale in Francia ne e’ stato un chiaro esempio, perche’ e’ anche attraverso la spinta mediatica e la legacy dei grandi eventi che il movimento femminile puo’ continuare a crescere” ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. “La nostra citta’ conquista un altro grande evento sportivo di rilevanza mondiale. Torino si conferma sempre piu’ capitale dello sport internazionale” il commento di Chiara Appendino, sindaco di Torino.