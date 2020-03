Champions League ferma ma arriva una multa salatissima al Napoli

Nonostante la Champions League sia ferma, continua invece il lavoro della disciplinare Uefa per le sanzioni relative alla squadre impegnate ancora nella competizione e che hanno giocato le gare di andata degli ottavi: come riportato anche da Calcio&finanza, c’è il Napoli tra le società sanzionate. In particolare, i partenopei hanno ricevuto 12mila euro di multa per l’utilizzo dei puntatori laser e 15mila euro per la responsabilità nel ritardo nel calcio di inizio. Per lo stesso motivo, 15mila euro di multa sono stati comminati anche al Barcellona.