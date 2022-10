Il Liverpool risponde al Napoli andando letteralmente a distruggere i Rangers in Scozia. Partita senza storia con gli inglesi che rifilano al club di Glasgow ben 7 reti dopo che i Rangers erano passati in vantaggio con Arfield. Da quel momento in poi è solo Liverpool: tripletta di Salah, doppietta i Firmino e un gol per Nunez ed Elliot.

Con questo successo il Liverpool si porta a quota nove, ad un passo dalla qualificazione, ma con ancora lo scontro diretto a sfavore con il Napoli.