Champions League, le possibili avversarie del Napoli: rischio girone della morte

Domani alle 18:00 verranno effettuati i sorteggi dei gironi della Champions League 2022/23 a Istanbul. La finale è prevista il 10 giugno 2023 allo stadio olimpico Ataturk. Il Napoli si presenta a questo sorteggio in terza fascia e il rischio che possa beccare un girone di ferro è molto alto. Andando a vedere le squadre partecipanti, si può notare che le peggiori si trovino in seconda fascia. In prima, infatti, si può pescare qualche ‘jolly’ come Eintracht Francoforte o Porto.

Champions League, le difficoltà della prima fascia

In prima fascia ci sono le vincenti dei top campionati, più le detentrici della stessa Champions e dell’Europa League.

Real Madrid 5 stelle

Manchester City 5 stelle

Bayern Monaco 5 stelle

PSG 5 stelle

Ajax 3 stelle

Porto 3 stelle

Eintracht Francoforte 3 stelle

Inoltre c’è il Milan, che non può essere sorteggiata nello stesso girone del Napoli. Si può notare come ci siano le big 4 e che una valga l’altra per completezza, esperienza, fascino e possibilità di strappare punti. Sarebbe un’impresa, in ogni caso. Hanno giocatori stellari e una di queste ha anche vinto la scorsa Champions. Poi ci sono tre jolly, tre squadre con tre stelle per coefficiente di difficoltà. Non che il Napoli sia necessariamente più forte, ma in un contesto del genere, sorteggiare una tra Ajax, Porto ed Eintracht potrebbe cambiare nettamente la stagione del Napoli.

Le difficoltà della seconda fascia: è un inferno

A differenza della prima fascia, dove il Napoli ha più possibilità di un sorteggio agevole, qui non si scappa. Una squadra forte è destinata a uscire dalle urna di Nyon. L’unica che potrebbe cambiare tutto è il Lipsia, che è comunque una squadra molto forte. C’è la Juventus che non può andare nello stesso girone del Napoli.

Liverpool 5 stelle

Chelsea 5 stelle

Barcellona 5 stelle

Atletico Madrid 5 stelle

Tottenham 5 stelle

Siviglia 4 stelle

Lipsia 3 stelle

Le sfide più affascinanti possono essere rappresentate dal ritorno da ex di Koulibaly e Jorginho con il Chelsea. Ma anche da Simeone senior con il suo Atletico Madrid. Un’accoppiata Real Madrid-Chelsea, o Bayern Monaco-Liverpool, per fare degli esempi, sarebbe devastante. Il Napoli deve sperare di incontrare solo una squadra nettamente più preparata e forte e non due. Anche se poi, alla fine, è la Champions League: per essere il migliore devi battere i migliori.

Champions League, la fascia del Napoli

La fascia del Napoli è quella che poi decreterebbe, in fin dei conti, se si tratta di un vero e proprio girone della morte. Ci sono squadre forti, è difficile trovarne una meno attrezzata dell’altra: Borussia Dortmund, Inter, Salisburgo, Shakhtar, Benfica, Sporting, Bayer Leverkusen. Magari lo Shakhtar, squadra ucraina, potrebbe essere un vantaggio visto che il campionato è iniziato solo ora con alcun straniero. Per il resto, l’Europa nel corso degli anni ha insegnato alle italiane -interessate di questa fascia sono Milan e Juve- a non sottovalutare nessuno.

L’ultima fascia

Sono gli ultimi, considerate le vittime sacrificali ma non è così. Lo stesso Napoli ne sa qualcosa: undici anni fa batté Villarreal e Manchester City e arrivò agli ottavi di Champions, raggiunti successivamente solo per altre due volte nella sua storia, con Sarri e Ancelotti. C’è una squadra assolutamente da evitare come l’Olympique Marsiglia, allenata da Igor Tudor. Poi ce ne sono altre di livello inevitabilmente inferiore, ma che offrono un ottimo calcio e lavorano bene coi giovani come il Club Brugge, che ha venduto tra l’altro De Ketelaere al Milan per oltre 30 milioni di euro.