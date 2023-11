La SSC Napoli ha ricordato su Twitter l’inizio della vendita dei biglietti per la gara di Champions League tra gli azzurri ed il Braga in programma allo stadio Diego Armando Maradona martedì 12 dicembre alle ore 21.00: “La Champions torna al Maradona. Napoli vs Sporting Braga. 12 Dicembre ore 21:00. Al via la Fase 1 di vendita riservata ai possessori di un Abbonamento ITALIA”.