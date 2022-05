Champions, Real Madrid-Man City 3-1: Ancelotti in finale! Sarà la 5^ della carriera

Clamoroso ciò che è successo allo stadio Santiago Bernabeu. All’andata il Manchester City aveva vinto 4-3 contro il Real Madrid. Nella sfida di ritorno, i Cityzens erano in vantaggio 0-1 e in totale controllo della gara con la rete di Mahrez. Poi Grealish fallisce lo 0-2 a porta vuota e lì si scatenano i Blancos. Doppietta di Rodrygo in 2′ e partita ai supplementari, dove segna Benzema su calcio di rigore. La finale di Champions League sarà tra Real Madrid e Liverpool. Per Carlo Ancelotti sarà la 5^ finale della sua carriera.