Chelsea, arrestato Hudson-Odoi: ha violato la quarantena e invitato una modella a casa

Non sono proprio settimane da ricordare per Callum Hudson-Odoi, finito nuovamente sotto i riflettori dopo la positività al Coronavirus. Il giocatore del Chelsea questa volta l’ha combinata grossa, finendo in manette per aver violato la quarantena e litigato con una modella. Stando a quanto riferito dai tabloid inglesi, i fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica, quando la polizia è arrivata nell’appartamento del calciatore britannico insieme ad un’ambulanza. Pare che tra Odoi e la ragazza sia scoppiata una lite, le cui conseguenze hanno richiesto l’intervento dei medici e degli agenti, che hanno arrestato il giocatore del Chelsea.

Callum Hudson-Odoi, sempre secondo i media britannici, avrebbe contattato la modella su internet, invitandola a presentarsi a casa propria vestita in modo provocante. Qualcosa però pare sia andato storto, tanto da portare all’arresto del calciatore. Questo il comunicato delle forze dell’ordine: “La polizia e l’ambulanza sono stati chiamati alle 3:53 di sabato 17 da parte di una donna che non si sentiva bene”.

Il Sun riporta anche alcune dichiarazioni di testimoni: “C’erano molti agenti, saliti anche sul tetto per dare un’occhiata. Ma non so se le ricerche riguardassero qualcosa in particolare”. Un altro residente ha rivelato: “Nell’edificio abitano alcuni calciatori, nel bel mezzo della notte è cominciata la confusione ed è arrivata la polizia”.

