Vittoria netta del Chelsea sul Real Madrid nella semifinale di ritorno di Champions League. Non per il risultato finale, certo, ma per la prestazione dei ragazzi di Thomas Tuchel, che si sono dimostrati superiore alla squadra di Zinedine Zidane, a cui resta solo il campionato. Molto bene i Blues che con un gol per tempo liquidano il Madrid e approdano in finale raggiungendo il Manchester City. In gol Werner e Mount.