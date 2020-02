Chiariello: “Gattuso ha dato un segnale fortissimo, su questa base si può costruire una buona squadra”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

“Ancelotti provò a fare braccio di ferro con i giocatori, buttando Insigne in tribuna per dare un segnale: mal recepito dalla squadra. Gattuso ha fatto di peggio: non solo ha buttato fuori dalla squadra Allan, ma lo ha anche esposto al pubblico dominio. Segnale fortissimo, di quelli tosti assai.

Quando dice di aver sbagliato dando il permesso a Manolas e non l’ha fatto giocare, facendo giocare Koulibaly inguardabile, non poteva dare un cattivo segnale alla squadra, facendo giocare uno che non si era allenato. È una mia impressione, ma credo che su questa base si possa costruire una buona squadra“.